Chery Kaptan Umut'u Geçti
1 saat önce
Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Chery, takım kaptanı Umut Bulut'u geride bıraktı.
Kayserispor
'un Hollandalı futbolcusu Chery
, takım kaptanı Umut Bulut
'u geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran Kayserispor'da Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takım kaptanı Umut Bulut'u geride bıraktı. 17 hafta süren ilk yarıda Kayserispor'un en çok formasını giyen isim olan Chery, takımın da en çok gol atan futbolcusu olarak kaptan Umut Bulut'u geçti.
Ligin ilk yarısında 24 futbolcunun forma giydiği Kayserispor'da Tjaronn Chery, 17 maçın tamamında da oynadı. 1435 dakika sahada kalan Chery, takımın en uzun süre formasını giyen isim oldu. Erzurumspor
maçında yedek olmasına rağmen oyuna girmeyen kaptan Umut Bulut ise 16 maçta 1420 dakika sahada kaldı. Atila Turan ise 1289 dakika oynayarak en çok oynayan üçüncü isim oldu. Ligin ilk yarısında en az süreyi alan isim ise 1 maçta 5 dakika ile Hakan Çıtak
oldu.
Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan isimler ise üçüncü kaleci Vedat Karakuş ile sezon başında sakatlanan Oğuzhan Berber
oldu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:02 Kaynak: İHA
BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Sezonu Kapatan Trabzonsporlu Onazi, Ameliyat Olacak
Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Futbolcusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti
Son Dakikada Penaltı Kaçıran Bursasporlu Futbolcu, Sahadan Çıkamadı