Son Dakika Haberleri: Chevron Usa, Petrobas'tan Rafineri Satın Aldı

Chevron Usa, Petrobas'tan Rafineri Satın Aldı

1 saat önce

– Chevron Corporation'a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America'nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading'i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu.

Chevron Usa, Petrobas'tan Rafineri Satın Aldı, System.String[]
– Chevron Corporation'a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America'nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading'i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

Ekonomi
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