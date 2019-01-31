Chevron Usa, Petrobas'tan Rafineri Satın Aldı
1 saat önce
– Chevron Corporation'a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America'nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading'i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu.
– Chevron Corporation'a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America'nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading'i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:49 Kaynak: DHA
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