ÇHGM Satranç Turnuvası'nda 7-12 yaş kategorisi maçları çevrim içi yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ÇHGM) ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satranç Turnuvası'nın 7-12 yaş kategorisi maçları çevrim içi düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ÇHGM bünyesindeki bakım altındaki çocukların katılacağı turnuvanın il elemeleri 27 Ekim Salı günü "Chess.com" internet sitesi üzerinden organize edilecek.

Her ilden, ilk üçe kalan 243 sporcunun şampiyonluk mücadelesi ise 3 Kasım Salı günü yapılacak.