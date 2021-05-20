Chiaka Ogbogu, VakıfBank'ta

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Spor Kulübü, ABD Kadın Voleybol Milli Takım orta oyuncusu Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı. 26 yaşında ve 1.88 cm boyunda olan Ogbogu yeni sezonda sarı-siyahlı formayı giyecek.

2020-2021 sezonunu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı'da forma giyen 26 yaşındaki ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu, VakıfBank ile sözleşme imzaladı. Sarı siyahlı ekibin 1.88 cm boyundaki yeni transferi Ogbogu, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.