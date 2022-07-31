ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

31.07.2022 19:33
ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

CHICAGO, 31 Temmuz 2022 (Xinhua) -- ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı.

CHICAGO, 31 Temmuz 2022 (Xinhua) -- ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı. Kentucky Eyaleti Valisi Andy Beshearn Cumartesi günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 25'e yükseldiğini teyit etti. Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden dört çocuk da bulunuyor.

ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören bir ev ve araçlar, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua)

ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören araçlar, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua)

ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören bir ev, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua)

ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören bir ev, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi - Son Dakika
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