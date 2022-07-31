ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

CHICAGO, 31 Temmuz 2022 (Xinhua) -- ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı. Kentucky Eyaleti Valisi Andy Beshearn Cumartesi günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 25'e yükseldiğini teyit etti. Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden dört çocuk da bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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