Chicago 5 yılın ardından en kanlı "Bağımsızlık Günü" tatilini yaşadı - Son Dakika

Chicago 5 yılın ardından en kanlı "Bağımsızlık Günü" tatilini yaşadı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

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Chicago Emniyeti yetkilileri, kentte "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" tatilini de kapsayan hafta sonunda düzenlenen silahlı saldırılarda ve çevreye rastgele ateş edilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri, bir araçtan açılan ateş sonucu büyükannesinin evinin önünde oturan 7 yaşındaki bir kızın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu olaydan 3 saat sonra da Englewood bölgesinde çete üyesi oldukları düşünülen kişilerin araçtan inerek rakip çete üyesine ateş açtığını belirten yetkililer, vurulan kişi ile olay sırasında çevrede olan 14 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

Yetkililer, Chicago'da şiddet olaylarının önüne geçmek için sokaklarda görevli polislere 1200 personelin daha eklenmesine rağmen 17 kişinin öldüğünü aktardı.

Bu saldırıların ardından bu yılın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" tatili, 2015'ten bu yana en çok ölümün gerçekleştiği tatil olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl "4 Temmuz Bağımsızlık Günü"nde 6 kişi yaşamını yitirmiş, 66 kişi yaralanmıştı.

Chicago'da bu yıl 1782 kişi silahlı saldırıların hedefi oldu ve 353 kişi bu saldırılarda yaşamını yitirdi.

Chicago, ülkede cinayet oranlarının en yüksek seyrettiği kent olarak dikkati çekiyor. Kentte 1990'larda yılda en az 900 cinayet işlendi, 2018'de 561, 2019'da 492 kişi cinayete kurban gitti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Chicago 5 yılın ardından en kanlı 'Bağımsızlık Günü' tatilini yaşadı - Son Dakika
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