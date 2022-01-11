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Chicago'da öğretmenler ve belediye, okulların yarın açılması konusunda anlaştı - Son Dakika

Chicago'da öğretmenler ve belediye, okulların yarın açılması konusunda anlaştı

11.01.2022 19:06
Chicago'da öğretmenler ve belediye, okulların yarın açılması konusunda anlaştı

NEW ABD'nin Chicago kentinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle öğretmenler sendikası ile şehir yönetimi arasında geçen haftadan beri süren eğitime nasıl devam edileceği anlaşmazlığında uzlaşı sağlandı ve okulların yarın açılması kararlaştırıldı.

NEW ABD'nin Chicago kentinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle öğretmenler sendikası ile şehir yönetimi arasında geçen haftadan beri süren eğitime nasıl devam edileceği anlaşmazlığında uzlaşı sağlandı ve okulların yarın açılması kararlaştırıldı.

Chicago Öğretmenler Sendikası yetkilileri ile Belediye Başkanı Lori Lightfoot tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime devam etmek için öğrencilerin yarın okula dönebilecekleri belirtildi.

İki taraf arasında yapılan anlaşmada, okul yönetimlerinin çalışanlarına ve öğrencilere yönelik Kovid-19 testlerinin artırılması ve KN-95 maskeleri temin edilmesi gibi maddelerin yer aldığı kaydedildi.

Ülkedeki 3'üncü büyük okul sistemine sahip Chicago'da 340 binden fazla öğrenci, öğretmenler sendikasının aldığı karar üzerine geçen haftadan bu yana çevrim içi eğitim görüyordu.

Şehir yönetiminin sınıflarda eğitime devam edilmesi talebine rağmen sendika üyelerinin yüzde 73'ünün çevrim içi eğitim yapılmasını oylaması üzerine, 5 Ocak'ta okullar aniden iptal edilmiş ve çevrim içi eğitime geçilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Chicago'da öğretmenler ve belediye, okulların yarın açılması konusunda anlaştı - Son Dakika
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