Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı - Son Dakika

Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı

19.10.2020 16:45

ABD'nin Chicago kentinde Başkan Donald Trump ile görüşmek istediğini belirten bir adam Trump Tower binasının 16. katına çıkarak kendisini balkondan iple sarkıttı.

ABD'nin Chicago kentinde Başkan Donald Trump ile görüşmek istediğini belirten bir adam Trump Tower binasının 16. katına çıkarak kendisini balkondan iple sarkıttı. Trump ile görüştürülmezse yaşamına son vereceğini ifade eden adam 13 saat süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde Başkan Donald Trump ile görüşmek istediğini ifade eden bir kişi, Trump Tower'ın 16. katına çıkarak kendini balkondan iple sarkıttı. Yaşanan olay, polis ekiplerini harekete geçirirken çevredeki yollar da trafiğe kapatıldı. Chicago Polis Sözcüsü Tom Ahern, şahsın Trump ile konuşmasına izin verilmesini istediğini söyleyerek aksi takdirde ipi keserek kendini öldüreceği belirtti. İlerleyen saatlerde bölgeye polisin yanı sıra SWAT ekibi ile itfaiye personeli de gönderildi.

İkna çalışmaları 13 saat sürdü

Kendisini 16. kattan sarkıtan adamı ikna etmek için başlatılan çalışmalar 13 saatin ardından sonuç verdi. Saatler sonra yeni bir açıklama yapan Polis Sözcüsü Tom Ahern, durumun "barışçıl bir şekilde çözüldüğünü" ve şüphelinin 13 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

(İHA)

Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı
Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı
Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı
Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı
Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Chicago, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı - Son Dakika

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