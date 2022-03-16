Chicago Nehri yeşile boyandı - Son Dakika
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Chicago Nehri yeşile boyandı

16.03.2022 21:41

- Chicago Nehri yeşile boyandı ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı.

- Chicago Nehri yeşile boyandı

CHICAGO - ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı.

Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü. Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti. Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.

Chicago Nehri yeşile boyandı
Chicago Nehri yeşile boyandı
Chicago Nehri yeşile boyandı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Chicago, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Chicago Nehri yeşile boyandı - Son Dakika


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