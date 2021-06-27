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Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu - Son Dakika

Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu

27.06.2021 10:11
Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu, System.String[]

Euro 2020 son 16 turu maçında İtalya, Avusturya karşısında uzatmada kazanırken maçın kahramanı oyuna sonradan giren Federico Chisea oldu. Chiesa'nın attığı gol çok ayrı bir anlam kazandı. Baba Enrico Chiesa ve oğlu Federecio Chiesea, bu golle Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul oldu. Baba Enrico Chiesa, Fiorentina'da Fatih Terim'le çalıştığı dönemde yakın ilişki kurmuştu. Juventus'ta oynayan oğlunun da Terim'le arası çok iyi.

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu maçında İtalya, Avusturya karşısında uzatmada kazanırken maçın kahramanı oyuna sonradan giren Federico Chiesa oldu. İlk golü atan Federico Chiesa böylece babası Enrico Chiesa ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihine geçti.

Chiesa'lar, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu

İlk golü atan Federico Chiesa böylece babası Enrico Chiesa ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. Enrico Chiesa ve oğlu Federico Chiesa, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk "baba-oğul" oldu.

Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu
Baba Chiesa

FATİH TERİM'LE ÇALIŞMIŞTI

Bir dönem Fatih Terim yönetimindeki Fiorentina'da forma giyen Enrico Chiesa, Euro 96'da yine İngiltere'de Çekya karşısında gol atmıştı. 14 Haziran 1996'da oynanan maçı Çekya 2-1 kazanmıştı

Federico Chiesa ise yaklaşık 25 yıl sonra bu kez 26 Haziran 2021'de Avusturya karşısında Euro 2020'de gol attı ve İtalya rakibini 2-1 yendi.

Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu
Oğul Chiesa
Chiesa'lar, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu
Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu

Fatih Terim, Euro 2020, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu - Son Dakika Spor


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