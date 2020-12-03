Chiesi Grup'a 'Çeşitlilik Liderleri' ödülü - Son Dakika

Chiesi Grup'a 'Çeşitlilik Liderleri' ödülü

03.12.2020 10:37
Chiesi Grup'a 'Çeşitlilik Liderleri' ödülü, System.String[]

Araştırma odaklı sağlık grubu Chiesi, Avrupa'nın 'En Kapsayıcı İşverenleri' arasında 10. sırada yer alarak üst üste ikinci kez 'Çeşitlilik Liderleri Ödülü' kazandı.

Araştırma odaklı sağlık grubu Chiesi, Avrupa'nın 'En Kapsayıcı İşverenleri' arasında 10. sırada yer alarak üst üste ikinci kez 'Çeşitlilik Liderleri Ödülü' kazandı. Grup, İtalya sıralamasında ise 35 şirket arasında 2. sırada yer aldı.

Financial Times, 'Çeşitlilik Liderleri' sıralamasını yayınladı. Araştırma odaklı uluslararası bir ilaç grubu olan İtalya merkezli Chiesi Farmaceutici, 850 Avrupa şirketinin incelenmesinin ardından 10. sırada yer alarak üst üste ikinci kez 'Çeşitlilik Liderleri Ödülü' nü kazandı. Ayrıca, İlaç ve Biyoteknoloji sektöründe en kapsayıcı işverenler arasında 1. sırada yer aldı. Grup, İtalyan şirketleri arasında sıralamadaki 35 şirket arasında 2. sırada yer alıyor.

Financial Times tarafından düzenlenen bu ödüllendirme, temel bir değer olan "çeşitlilik" kavramı hakkında yönetmelikler ve aksiyonlarıyla farkındalık oluşturmayı amaçlayan lider şirketleri belirlemek ve yüceltmek hedefiyle organize ediliyor.

Nisan - Ağustos 2020 tarihleri arasında, 16 Avrupa ülkesinden ( Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere) en az 250 çalışanı olan 15 bin şirketten 100 bin kişiyle anketler yapıldı.

Bu anketler aracılığıyla; yaş, cinsiyet, eşitlik, etnik köken, engellilik ve cinsel yönelim (LGBTQ) ile ilgili konuların şirkette nasıl yönetildiğine dair çalışanların görüşleri toplandı. Ek olarak, tüm katılımcılara 0 ila 10 arasında hangi ölçekte işverenlerinin çeşitliliği teşvik ettiğini düşündükleri soruldu. Katılıyorum/ Katılmıyorum ifadeleri 5'li Likert ölçeği (bir psikometriktutum ölçeği) kullanılarak ölçüldü. Katılımcılara ayrıca kendi sektörlerindeki diğer rakip firmaları çeşitlilik açısından değerlendirme fırsatı da verildi.

Daha detaylı analizlere ulaşmak için ek olarak her şirketin İnsan Kaynakları Direktörleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Chiesi Grup İnsan Kaynakları Başkanı Giacomo Mazzariello, "Çeşitlilik Liderleri Ödülü, Chiesi'nin bir B Corp şirketi olarak Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konularında süregelen kararlılığının bir başka göstergesidir" dedi ve "Her bireyin eşsizliğine saygı duymak, özgünlüğü ve farklı bakış açılarını geliştirmek, insanların kendilerini ifade etmekte özgür hissettikleri olumlu bir ortam oluşturmak, Grubun Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konularındaki eylemlerine rehberlik eden değerlerdir "diye ekledi. - İSTANBUL

Chiesi Grup'a 'Çeşitlilik Liderleri' ödülü

araştırma, İtalya, Times, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Chiesi Grup'a 'Çeşitlilik Liderleri' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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