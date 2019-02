Coachella'nın assolisti Childish Gambino her yerde, herkesle dans edebilecek. Bugünden itibaren kendisi baz alınarak modellenen interaktif Playmoji (artırılmış gerçeklik çıkartması), Google Pixel cihazlardaki Playground modunda yerini alacak.Playmoji, Gambino'nun en çok dinlenen üç şarkısında (This is America, Summertime Magic, Redbone) dans edebiliyor, ayrıca hem ön kamera hem de arka kamerada çalışabiliyor. Yüz ifadelerinize karşılık verebilen Playmoji'de Google, otantik olması için Chlidish Gambino ve koreografı ekibiyle birlikte çalıştı.Google'ın Playground olarak yenilediği artırılmış gerçeklik çıkartması Ekim ayında Pixel 3 için yayınlanmıştı. Bu sırada şirket, Childish Gambino Playmojisinin demosunu almıştı ve sadece Pixel 3 cihazlar için yayınladı. Ancak Google'ın yaptığı açıklamaya göre, eski Pixel cihazlarda da bu özellik kullanılabilecek. Playmoji'nin normalde geçtiğimiz senenin sonlarından yayınlanması gerekiyordu ancak bu seneki Grammy'e yetişebildi.