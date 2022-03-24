China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı - Son Dakika
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China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı

24.03.2022 16:58
China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Havayollarının Halkla İlişkiler Müdürü Liu Xiaodong düzenlediği basın toplantısında, hizmetten alınan tüm uçakların, uçuşa elverişlilik koşullarını karşıladığından emin olmak amacıyla en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak kontrol ve bakımdan geçirileceğini söyledi. Liu, kazanın ardından havayolunun kapsamlı bir güvenlik revizyonu başlattığını da sözlerine ekledi. Liu, China Eastern Havayolları'nın halen faaliyette olan […]

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Havayollarının Halkla İlişkiler Müdürü Liu Xiaodong düzenlediği basın toplantısında, hizmetten alınan tüm uçakların, uçuşa elverişlilik koşullarını karşıladığından emin olmak amacıyla en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak kontrol ve bakımdan geçirileceğini söyledi. Liu, kazanın ardından havayolunun kapsamlı bir güvenlik revizyonu başlattığını da sözlerine ekledi. Liu, China Eastern Havayolları'nın halen faaliyette olan diğer tüm yolcu uçaklarının Çin havacılık otoritelerinin uçuşa elverişlilik koşullarını karşıladığını söyledi.

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Halkla İlişkiler, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı - Son Dakika
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