Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirterek, "Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak." dedi.

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı.

Bakan Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, üç kıtayı birbirine bağlayan Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik önemine işaret etti.

Turhan, hem coğrafi konumu hem de tarihi ve kültürel sürekliliğiyle Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesi olan Türkiye'nin söz konusu coğrafyaların ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli role sahip olduğunu ifade etti.

"Kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettik"

Türkiye'nin mevcut pozisyonunu daha da güçlendirmek adına son yıllarda çok çeşitli ulaşım bağlantıları sağlamalarının yanı sıra koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini anlatan Turhan, "754 milyar doları bulan yatırımla ulaştırma ve haberleşme altyapımızı güçlendirerek uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı." ifadesini kullandı.

Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayarak büyük bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan "Tek Kuşak Tek Yol" projesine özel önem verdiklerini anlatan Turhan, bu kapsamda Türkiye- Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan China Railway Express'in dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyledi.

Turhan, 30 Ekim 2017'den itibaren faaliyette olan hattın, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olduğunu dile getirerek, söz konusu hatla Türkiye'nin, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en önemli bağlantı noktası haline geldiğini kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, "asrın projesi" Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirten Turhan, "Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli alternatif oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"11 bin 483 kilometrelik yol 12 günde kat edilecek"

Bakan Turhan, yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve 42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress'in (Çin Demiryolu Ekpresi) toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edeceğini bildirdi.

Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacağını dile getiren Turhan, "Bu, hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım. Dolayısıyla binlerce kilometre yol kat eden bu trene, demir yolu taşımacılığında başlayan yeni dönemi simgelemesi hasebiyle, gururla bakıyoruz." dedi.

Turhan, bu projenin, ülkelere ticari kazanç sunmasının yanında toplumlar arası bağların güçlenmesine ve kültürler arası etkileşim hızlanmasını da büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, Türkiye'ye kadar hiçbir aksama ve sorun yaşamadan ulaşan trenin, Prag'da sonlanacak tarihi yolculuğunu başarıyla tamamlayacağına inandığını söyledi.