China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı
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China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:55 Kaynak: AA
Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.
Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.
Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.
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