China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.

Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti

Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var