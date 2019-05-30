Son Dakika Haberleri: China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı
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China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı

59 dakika önce

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı, System.String[]
China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.
Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.
Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:55 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Southern, İstanbul, Wuhan, Güncel
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