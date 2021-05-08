Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell - Son Dakika

Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell

08.05.2021 15:47

Serdar Ortaç'tan 2 yıl önce boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan'ın, geçtiğimiz günlerde aşk orucunu bozduğu ortaya çıkmıştı. Güzel modelin yeni sevgilisinin ise futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, boşandıktan sonra kendi ülkesine dönmüştü. Uzun zamandır aşk hayatında suskun olan ünlü model sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki İrlandalı güzelin kalbini kaptırdığı isim İrlandalı futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.

UZUN SÜREDİR AŞK YAŞIYORLAR

Birlikte Maldivler tatilinde olan çifte kumrulardan Chloe, geçtiğimiz günlerde ilk tatil pozunu paylaşmıştı. Chole Loughnan paylaşımında "Benim" notunu eklemişti. Andy O'Connell'ın sosyal medya hesabına bakıldığında çiftin uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.

Aşk orucunu bozan Chloe Loughnan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

KÜÇÜKLÜKTEN BERİ TANIŞIYORLAR

Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell, ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor. Daha öncesinden de Connell'in, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekildikleri bir kareyi, "Seni seviyorum" sözleriyle yayınladığı görülmüştü.

"POPÇU GİTTİ TOPÇU GELDİ"

Genç modelin yeni aşkının mesleği ise sosyal medyada ti' ye alınma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Gitti popçu, geldi topçu" espriler yapıldı.

Aşk orucunu bozan Chloe Loughnan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

EVLENİRSE NAFAKA ALAMAYACAK

Serdar Ortaç, 2019 yılında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra 1 milyon TL değerindeki tazminatı her ay taksit taksit nafaka olarak ödüyordu. Eski eşi Serdar Ortaç'tan her ay belli miktarda nafaka alan Chloe, yeni sevgilisiyle evlendiği takdirde bu nafakadan mahrum kalacak. Daha öncesinden de Loughnan'ın Serdar Ortaç'ın nafaka ödemesini aksattığı için sitemde bulunarak "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor" ifadesinde bulunmuştu.

Aşk orucunu bozan Chloe Loughnan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Sosyal Medya, Maldiv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Adını Yaz: Alışmış nafaka yemeye nafaka almadan nafaka yemeden duramaz.eyyy yetkililer kaldırın bu ömür boyu nafakayı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

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