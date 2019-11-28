Son Dakika Haberleri: Chloe Loughnan: Helalleştik bir daha asla!
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Chloe Loughnan: Helalleştik bir daha asla!

6 saat önce

Serdar Ortaç, beş yıllık evliliğin ardından ağustosta Chloe Loughnan'dan boşanmıştı.

Chloe Loughnan: Helalleştik bir daha asla!, System.String[]

Serdar Ortaç, beş yıllık evliliğin ardından ağustosta Chloe Loughnan'dan boşanmıştı. Şarkıcının eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddia edildi.


'Bir daha asla söz konusu olamaz'


Chloe, " Türkiye'de bile değilim. Bir daha asla söz konusu olamaz. Biz bir süre önce buluşup helalleştik" dedi.


'Allah'tan boşandık'


Serdar Ortaç iki hafta önce şöyle konuşmuştu: "Instagram olmasaydı, kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel giyinecek ama öyle elaleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun? Eski eşim öyleydi. Beni sinir ediyordu. Allah'tan boşandık da, şimdi dert etmiyorum"(Posta)


Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Instagram, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:59 
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