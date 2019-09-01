Son Dakika Haberleri: Chloe'nin büyük pişmanlığı
Son Dakika Magazin Haber

Chloe'nin büyük pişmanlığı

4 saat önce

Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işlerin hiçbirini kabul edemedi.

Chloe'nin büyük pişmanlığı, System.String[]

Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işlerin hiçbirini kabul edemedi. İstanbul'da yaşayıp kariyerine burada devam etmek isteyen Loughnan'ın önünde şimdi iki seçenek var: ya Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.

İstanbul, Türkiye, Manken, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Bacasız sanayi' rekora koşuyor! 10 milyona ulaşıldı, hedef 16 milyon
İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı? Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chloe'nin büyük pişmanlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]