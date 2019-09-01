Chloe'nin büyük pişmanlığı
4 saat önce
Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işlerin hiçbirini kabul edemedi.
Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işlerin hiçbirini kabul edemedi. İstanbul'da yaşayıp kariyerine burada devam etmek isteyen Loughnan'ın önünde şimdi iki seçenek var: ya Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:19
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