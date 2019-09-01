Chloe'nin büyük pişmanlığı

Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işlerin hiçbirini kabul edemedi. İstanbul'da yaşayıp kariyerine burada devam etmek isteyen Loughnan'ın önünde şimdi iki seçenek var: ya Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.