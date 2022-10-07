Honduras Choluteca eyaletinde bulunan Playa Venado topluluğu üyeleri, Olive Ridley (Golfina) türü kaplumbağaların yumurtalarının toplanması ve kaplumbağaların bakımı için çalışma yürütüyor. Üyeler, 5 km'lik sahilde devriye gezerek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağaların yumurtalarını topluyor. Kuluçkahaneye götürülen yumurtalar, uygun ısıda bekletilerek yavru kaplumbağaların sağlıklı bir biçimde dünyaya gelmesi sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › CHOLUTECA - Honduras'ta Olive Ridley kaplumbağalarının neslini koruma çabası - Son Dakika