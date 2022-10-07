CHOLUTECA - Honduras'ta Olive Ridley kaplumbağalarının neslini koruma çabası - Son Dakika
Üye Girişi

CHOLUTECA - Honduras'ta Olive Ridley kaplumbağalarının neslini koruma çabası

07.10.2022 10:37

Honduras Choluteca eyaletinde bulunan Playa Venado topluluğu üyeleri, Olive Ridley (Golfina) türü kaplumbağaların yumurtalarının toplanması ve kaplumbağaların bakımı için çalışma yürütüyor.

Honduras Choluteca eyaletinde bulunan Playa Venado topluluğu üyeleri, Olive Ridley (Golfina) türü kaplumbağaların yumurtalarının toplanması ve kaplumbağaların bakımı için çalışma yürütüyor. Üyeler, 5 km'lik sahilde devriye gezerek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağaların yumurtalarını topluyor. Kuluçkahaneye götürülen yumurtalar, uygun ısıda bekletilerek yavru kaplumbağaların sağlıklı bir biçimde dünyaya gelmesi sağlanıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Honduras, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHOLUTECA - Honduras'ta Olive Ridley kaplumbağalarının neslini koruma çabası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:40 Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı, 91 kişiye beraat, 12 kişiye mahkumiyet kararı talep etti
10:27 Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu
10:08 Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, "Neden yaptın?" sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi
10:07 Yunanistan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis, Prag'taki akşam yemeğinde tartıştı
09:56 Polisi arayıp "Karımı öldürdüm" diyen şahıs, kan donduran cinayeti anlattı! 1 saat başında beklediği ağır yaralı kadına bir kez daha ateş etmiş
09:55 Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti
09:38 Akaryakıta 1 haftada 3 kez zam gelmesinin ardından İstanbul'da motorin 27.09 lira oldu
09:34 2 gün önce boşanan şarkıcı Tuğba Özerk, "Merhaba ben Isabel" diyerek dans etti
09:32 Akşener, CHP'nin "başörtüsü" girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım
09:17 Kırıkkale'de çiftçinin yetiştirdiği ürünler, indirimli fiyattan tüketiciye ulaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 10:57:56. #1.13#
SON DAKİKA: CHOLUTECA - Honduras'ta Olive Ridley kaplumbağalarının neslini koruma çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement