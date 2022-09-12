Çin'in Chongqing Belediyesinde İha Endüstrisi Akıllı Yaşamı Kurmaya Yardımcı Oluyor

CHONGQİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- İki metreden kısa gövde uzunluğuna, dört saatlik uçuş süresine ve saatte 110 kilometre maksimum hıza sahip E25 insansız hava aracı (İHA), Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinde Ağustos ayında çıkan bir orman yangınını söndürmede hayati bir rol oynadı. E25'in üreticisi Chongqing Efly Technology Limited Şirketi Genel Müdürü Zheng Wei, akıllı İHA'ların artık birçok senaryoda, özellikle de işgücü maliyetlerini etkili bir şekilde azaltabilen ve iş verimliliğini artırabilen karmaşık ortamlarda kullanıldığını söyledi. Zheng, İHA'larının orman yangını önleme, acil kurtarma, güvenlik denetimi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu belirtti.

Bir kamera ve takip modülü ile donatılmış İHA, yüksek çözünürlüklü videoları gerçek zamanlı olarak geri gönderebilir, hedeflenen nesneleri tanımlayabilir ve nesne takibi yapabilir. Zheng'e göre, İHA'lar, orman yangını sırasında olası ateşleme noktalarını arama, yangın algılama ve yangın kalıntılarını izleme için kullanıldı. Bu arada, İHA'lar yerinde inceleme videolarını gerçek zamanlı olarak 5G ağı üzerinden komuta merkezine geri göndererek, yangın önleme ve sahada mücadele için doğru veri analizi ve acil müdahale planları sağlıyor. Ağustos ayında düzenlenen 5. Çin Uluslararası İnsansız Uçak Sistemi Fuarı'na göre, Çin, küresel olarak önemli bir sivil İHA sanayi merkezi ve 2021'in sonunda İHA endüstrisinde yer alan 12.000'den fazla şirkete sahip bulunuyor. Yakın zamanda Chongqing'in Liangjiang Yeni Bölgesi, ulusal düzeyde bir sivil İHA test alanı kurmak için onay aldı. Şehir, kentsel lojistikte İHA'lar gibi uygulama senaryoları tasarlamak amacıyla üst ve alt İHA işletmelerini çekmek için bu fırsatı değerlendiriyor.

Chongqing Liangjiang Havacılık ve Uzay Endüstrisi Yatırım Grubu Limited Şirketi Başkanı Zhan Xiangdong da, "Chongqing, yüksek dağları ve dik yamaçları olan karmaşık bir araziye sahip. Dağlık alanlarda katma değeri yüksek taze tarım ürünlerini şehirlere karayoluyla taşımak zor. Bu, İHA kargo teslimatı için fırsatlar sağlıyor" dedi. Yerel makamlara göre, İHA endüstrisi alanında Liangjiang Yeni Bölgesi, Fonair UAS Technologies Limited Şirketi ve Chongqing Efly Technology Limited Şirketi gibi alt sektörlerde lider şirketleri biraraya getirdi. Bölge ayrıca, genel havacılık havalimanları ve uçuş hizmet istasyonları gibi, nispeten eksiksiz bir endüstriyel zincir oluşturan işletme garantisi koşullarına da sahip bulunuyor. Zhan, "Gelecekte, uydu internet ve uzun menzilli İHA'ların entegre uygulaması, yüksek dağlar ve vadilerde kargo teslimatı için İHA'nın dikey kalkışı ve inişi gibi operasyonları gerçekleştirmeleri için şirketlere destek vereceğiz" dedi.