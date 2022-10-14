Çinli Bilim İnsanları İlk Kez İpek Böceğinin Süper Pan-Genom Haritasını Çıkardı - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları İlk Kez İpek Böceğinin Süper Pan-Genom Haritasını Çıkardı

14.10.2022 23:58
Çinli Bilim İnsanları İlk Kez İpek Böceğinin Süper Pan-Genom Haritasını Çıkardı

CHONGQİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Güneybatı Üniversitesi yaptığı açıklamada, bir Çin araştırma ekibinin ipek böceği gen kaynaklarının genom analizini büyük oranda tamamladığını ve dünyanın ilk ipek böceği süper pan-genom haritasını çizdiğini belirtti.

CHONGQİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Güneybatı Üniversitesi yaptığı açıklamada, bir Çin araştırma ekibinin ipek böceği gen kaynaklarının genom analizini büyük oranda tamamladığını ve dünyanın ilk ipek böceği süper pan-genom haritasını çizdiğini belirtti.

Araştırma, kısa süre önce Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Araştırma ekibinin lideri olan Güneybatı Üniversitesi'nden Dai Fangyin, Pan genom'un, tek bir referans genomdan daha fazla genetik çeşitliliği kapsayan bir türdeki tüm genom bilgilerinin toplamı olduğunu söyledi.

İpekböceğinin, ipek üretimi için önemli iktisadi bir böcek olduğunu belirten Dai, ancak şu anda mevcut olan genomların, genetik çeşitliliğinin anlaşılmasını ve üreme için değerli alellerin keşfini sınırlandırdığını bildirdi.

Araştırmacılar, 1.078 ipek böceğini derinlemesine yeniden sıraladı ve 545 örnek için uzun okunan genomları bir araya getirdi. Araştırmacılar, ipek böceklerinin neredeyse tüm genomik içeriğini temsil eden yüksek çözünürlüklü bir pan-genom veri seti oluşturdu.

Çin Mühendislik Akademisi akademisyeni Xiang Zhonghuai, araştırmanın, ipek böceği yetiştiriciliğindeki açmazı aşmak ve ipek böceği germplazma kaynaklarının inovasyonunu desteklemek için büyük önem taşıdığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları İlk Kez İpek Böceğinin Süper Pan-Genom Haritasını Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Bilim İnsanları İlk Kez İpek Böceğinin Süper Pan-Genom Haritasını Çıkardı - Son Dakika
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