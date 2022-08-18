Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Tem Muz Döneminde Yüzde 12,3 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Tem Muz Döneminde Yüzde 12,3 Arttı

18.08.2022 16:46
Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Tem Muz Döneminde Yüzde 12,3 Arttı

CHONGQİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin gümrük yetkililerine göre, yılın ilk yedi ayında belediyenin dış ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artışla 496,76 milyar yuana (yaklaşık 73,3 milyar ABD doları) çıktı.

CHONGQİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin gümrük yetkililerine göre, yılın ilk yedi ayında belediyenin dış ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artışla 496,76 milyar yuana (yaklaşık 73,3 milyar ABD doları) çıktı. Toplam dış ticaret hacminde, ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,5 artışla 324,48 milyar yuana, ithalat ise yüzde 3,6 artışla 172,28 milyar yuana ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde, Chongqing'deki yabancı sermayeli şirketlerin ithalat ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artışla 233,41 milyar yuana ulaştı. Özel şirketlerin ithalat ve ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artışla 223,1 milyar yuana çıktı. Söz konusu dönemde Chongqing'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 5,8, yüzde 4,6 ve yüzde 5,2 arttı. Bu arada, belediyenin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın diğer üyeleri ile ticareti bir önceki yılın aynı dönenime kıyasla yüzde 14,7 artarken Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri ile ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış kaydetti.

Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Tem Muz Döneminde Yüzde 12,3 Arttı

YORUMLAR
500
Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren Demiryolu 80 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Tem Muz Döneminde Yüzde 12,3 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:40:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Tem Muz Döneminde Yüzde 12,3 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement