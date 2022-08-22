022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı - Son Dakika
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022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

22.08.2022 17:51
022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

CHONGQİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Akıllı Çin Fuarı, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

CHONGQİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Akıllı Çin Fuarı, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Fuar, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından 500 katılımcıyla gerçekleşecek fuarda akıllı teknolojilerdeki son başarılar sergilenecek. Fuardaki etkinlikler kapsamında 20 forum, yeni ürün ve teknolojiler hakkında 120 etkinlik ve 10 yarışma düzenlenecek.

022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'na ait alanda akıllı bir robot kahve yapıyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'na ait alanda bir görevli genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisiyle film çekimini gösteriyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'na ait alanda boru hattı denetimi yapan bir robot görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'nın ana mekanı Chongqing Uluslararası Fuar Merkezi görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı - Son Dakika
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