022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

CHONGQİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Akıllı Çin Fuarı, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Fuar, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından 500 katılımcıyla gerçekleşecek fuarda akıllı teknolojilerdeki son başarılar sergilenecek. Fuardaki etkinlikler kapsamında 20 forum, yeni ürün ve teknolojiler hakkında 120 etkinlik ve 10 yarışma düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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