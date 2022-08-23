Akıllı Çin Fuarı'nda Milyarlarca Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Akıllı Çin Fuarı'nda Milyarlarca Dolarlık Anlaşma İmzalandı

23.08.2022 10:31
Akıllı Çin Fuarı'nda Milyarlarca Dolarlık Anlaşma İmzalandı

CHONGQİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinde Pazartesi günü başlayan 2022 Akıllı Çin Fuarı'nda 212,1 milyar yuan (31,1 milyar ABD doları) değerinde 70 büyük proje çevrimiçi bir şekilde imzalandı.

CHONGQİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinde Pazartesi günü başlayan 2022 Akıllı Çin Fuarı'nda 212,1 milyar yuan (31,1 milyar ABD doları) değerinde 70 büyük proje çevrimiçi bir şekilde imzalandı. Projeler, akıllı yeni enerjili araçlar, yazılım bilgisi ile teknolojik inovasyon ve akıllı üretim gibi çeşitli alanlardan oluşuyor. Bu anlaşmaların Chongqing'in akıllı endüstrisini güçlendirmesi bekleniyor. Organizatörlere göre fuarı platform olarak kullanan Chongqing, yurtiçinde ve yurtdışında önde gelen işletmelerle derinlemesine işbirliği amacıyla büyük veri zekası gibi kritik öneme sahip alanlara odaklanıyor. Her biri 1 milyar yuanın üzerinde olan sözleşmeli yatırıma sahip 54 proje bulunuyor. "Akıllı Teknoloji: Ekonomiyi Güçlendirmek, Yaşamı Zenginleştirmek" temalı üç günlük fuarda, 20 forum, yeni ürün ve teknolojilerle ilgili 120'den fazla tanıtım etkinliği ve 10 yarışmanın da aralarında yer aldığı çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Akıllı Çin Fuarı'nda Milyarlarca Dolarlık Anlaşma İmzalandı

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Kaynak: Xinhua

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