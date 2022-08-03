Çin'in Güneybatısından Bir Köy Manzarası

CHONGQİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Wanzhou bölgesindeki Bayi köyünün havadan görünümü, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
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