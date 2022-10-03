CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)
CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.10.2022 15:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi - Son Dakika