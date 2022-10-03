Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi

03.10.2022 13:32
Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi

CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)

CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı Çin, Qinghai-Tibet Platosu Üzerinde Bulut Tohumlama İçin Büyük İha Kullandı Çin, Qinghai-Tibet Platosu Üzerinde Bulut Tohumlama İçin Büyük İha Kullandı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:32 "Bunları beğenmedim, güzel mandalina sat" diyen emekli polis, pazarcıları vurdu! İşte aldığı ceza...
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement