Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor - Son Dakika
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Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor

23.06.2022 20:14
Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor

CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde inşaatı devam eden Chongqing Yongchuan Kapsamlı Gümrüksüz Bölge'yi gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 21 Haziran 2022.

CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde inşaatı devam eden Chongqing Yongchuan Kapsamlı Gümrüksüz Bölge'yi gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 21 Haziran 2022. Kurulması, Temmuz 2021'de Devlet Konseyi tarafından onaylanan Yongchuan'daki kapsamlı gümrüksüz bölge, Chongqing'deki bu türden altıncı alan. 1,11 kilometrekareye yayılan proje birçok gümrüksüz ticaret hizmetini kapsıyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 21 Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor - Son Dakika
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