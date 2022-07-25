Chongqing Yamaçlarında Erik Üretimi

CHONGQİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesinde yer alan Wanyin köyündeki bir yamaçta bir erik bahçesi görülüyor, 22 Temmuz 2022. Wanyin köyündeki tarım endüstrisinin gelişimi, dik eğimli doğal ortamı ve çorak arazisi nedeniyle uzun süredir hiç gelişmemişti. Köylüler, defalarca yaptıkları denemeler sonucunda yamaçlara erik dikerek gelirlerini artırmayı başardı. 2021 yılında köyde üretici başına ortalama gelir 30.000 yuan arttı. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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