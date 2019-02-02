Chopstıck'le Makyaj Challenge!
33 dakika önce
Çubuk kullanarak makyaj yapmaya çalıştığım bu saçmasapan video umarım sizi eğlendirmeyi başarır! Zira hem akıl sağlığımı hem de vücut bütünlüğümü by video için bayağı tehlikeye attım : D.
Çubuk
kullanarak makyaj yapmaya çalıştığım bu saçmasapan video umarım sizi eğlendirmeyi başarır! Zira hem akıl sağlığımı hem de vücut bütünlüğümü by video için bayağı tehlikeye attım : D
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube
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