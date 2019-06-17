CHOUPO-MOTING'S BEST MOMENTS OF THE 2018-19 SEASON
1 saat önce
Check out some of Eric Maxim Choupo-Moting 's best moments in a Paris Saint-Germain shirt over the course of the 2018-19 season.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06
Check out some of Eric Maxim
Choupo-Moting 's best moments in a Paris
Saint-Germain shirt over the course of the 2018-19 season.
Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu
Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum