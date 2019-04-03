CHP 13 İlçe İçin İtirazda Bulundu
19 dakika önce
Haber-Kamera: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHACumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da 12 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ve Çatalca'da ise tüm oyların sayılmasına ilişkin ilçe seçim kurulları tarafından verilen kararlara itiraz etti.
Haber-Kamera: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul
, DHA Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
), İstanbul'da 12 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ve Çatalca
'da ise tüm oyların sayılmasına ilişkin ilçe seçim kurulları tarafından verilen kararlara itiraz etti. Gerekçelendirilmeden verilen kararların tedbiren durdurulması da istendi.
CHP İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanı Doğuşcan Aydın
Aygün ve avukat Mehmet Süleyman Türker, Çağlayan
'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı
'ndaki İl Seçim Kurulu'na geldiler. CHP, Küçükçekmece
, Beyoğlu
, Başakşehir
, Maltepe
, Beykoz
, Büyükçekmece
, Çekmeköy
, Eyüp
, Fatih
, Silivri
, Tuzla
ve Ümraniye
ilçelerinde geçersiz oyların yeniden sayım kararına ve Çatalca'da da ise tüm oyların yeniden sayım kararına itirazda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:03 Kaynak: DHA
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