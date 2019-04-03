Son Dakika Haberleri: Chp, 13 İlçede İlçe Seçim Kurullarının Verdiği Oy Sayım Kararlarının Kaldırılması İçin İl Seçim...

Chp, 13 İlçede İlçe Seçim Kurullarının Verdiği Oy Sayım Kararlarının Kaldırılması İçin İl Seçim...

1 saat önce

CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Chp, 13 İlçede İlçe Seçim Kurullarının Verdiği Oy Sayım Kararlarının Kaldırılması İçin İl Seçim..., System.String[]
CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:43 Kaynak: İHA

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