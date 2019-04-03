Chp, 13 İlçede İlçe Seçim Kurullarının Verdiği Oy Sayım Kararlarının Kaldırılması İçin İl Seçim...
1 saat önce
CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
CHP
, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:43 Kaynak: İHA
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