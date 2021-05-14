CHP, 14 parti ile bayramlaştı - Son Dakika

CHP, 14 parti ile bayramlaştı

CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla aralarında AK Parti ve MHP'nin de bulunduğu 14 partinin temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

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