Chp, 16 Adayını Daha Açıkladı

CHP, 16 adayını daha açıkladıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun biri büyükşehir olmak üzere belirlenen 16 belediye başkan adayının daha isimlerini açıkladı.

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun biri büyükşehir olmak üzere belirlenen 16 belediye başkan adayının daha isimlerini açıkladı. Ordu Büyükşehir için Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut'a Celal Çelik, Maltepe'de Ali Kılıç aday gösterildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nden aldığı yetki kapsamında partisinin yerel seçimler için yarışacak bazı adaylarını belirledi. Belirlenen 16 adayı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Torun, "Bugün 16 adayımızı daha açıklıyoruz. Önümüzdeki günlerde belki bir açıklamamız daha olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz ve her bir adayımızı tespit ederken bütün değerlendirmeleri, verileri ortaya koyuyoruz. Bütün görüşleri alıyoruz ve bunların ışığında da en doğru adayı tespit etmek için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belirlenen 16 aday

Torun, belirlenen belediye başkan adaylarının şu isimler olduğunu kaydetti:

"Adana Karataş Mehmet Yıldız, Ankara Etimesgut Celal Çelik, Antalya Kaş Hayri Süt, Hatay Arsuz Asaf Güven, Hatay Kumlu Rıfat Akkuyu, Isparta Yalvaç Erkan Ünal, İstanbul Maltepe Ali Kılıç, İstanbul Silivri Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı Serdar Sandal, Konya Halkapınar Ahmet Özkaya, Konya Taşkent Hilal Ülkü Türedi, Muğla Bodrum Mustafa Saruhan, Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi Fikret Hamarat, Ordu Büyükşehir Mustafa Adıgüzel, Samsun Bafra Kemal Bütüner, Şanlıurfa Siverek Mehmet Fatih Bucak."

"10 Şubat Pazar günü saat 11'de Ankara Arena'da belediye başkan adaylarımızı aday tanıtım toplantısı yapacağız"

"10 Şubat Pazar günü saat 11'de Ankara Arena'da belediye başkan adaylarımızı aday tanıtım toplantısı yapacağız" diyen Torun, "CHP yerel seçimlere her anlamda hazırdır. Bildirgesiyle hazırdır belediyeleriyle adaylarıyla hazırdır bütün yönetim kadrolarıyla hazırdır"ifadelerini kullandı.

"Boş laf"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Torun, CHP'nin HDP'ye yakınlığıyla bilinen isimleri aday gösterdiği yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine Torun, "Boş laf. Biz bütün adaylarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Halka yakın çözüm üreten sorunları çözecek olan ve bölgesinde halkını kucaklayacak hiç kimseyi ayırt etmeden, hiç kimseyi dışlamadan herkesi kucaklayacak bir anlayışla yönetecek adaylarımızı seçiyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanda ittifak arıyoruz bütün kesimleri kucaklıyoruz" dedi.

Pazar günü açıklanacak seçim bildirgesinde ne gibi başlıkların olduğunun sorulması üzerine Torun, "Biz yaşamın içindeyiz. Çözüm üretmek istiyoruz. CHP'nin halkçı belediyeciliği ve çözüm belediyeciliğini ortaya koyacağız. Vatandaşın direk sorunlarını çözen onu kucaklayan ve bütün kesimleri bir kabul eden birlikte Türkiye olmanın heyecanını ortaya koyacağız. Asla ayrışan değil birleşen ve huzurlu bir ülkede yaşamanın mutluluğunu ortaya koyacak bir çalışma olacak" cevabını verdi.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç'un Batıdaki stratejileriyle ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir siyasi partiyle gizli ya da açık ittifaklarının olmadığı yönündeki değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Torun, " Biz İYİ Parti ile işbirliği gerçekleştirdik. Onunda iller bazında büyükşehirler bazında değerlendirme yaptık. Bir taban ittifakı sandık ittifakı millet ittifakının peşindeyiz. Bu anlamda buna katkı sunacak buna destek olacak her yapıya saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

