Son Dakika Haberleri: CHP, 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu'da kamp yapacak
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CHP, 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu'da kamp yapacak

44 dakika önce

CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp yapacak.

CHP, 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu'da kamp yapacak, System.String[]

CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:45 
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