CHP, 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu'da kamp yapacak
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CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp yapacak.
CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:45
CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı Sabriye Şengül, Trabzon'da ilk kez ringe çıkacak Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı