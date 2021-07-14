CHP, 40 kişilik heyet ile Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "İnşallah iktidarımızda somut önerilimizle, çözümlerimizle fındığı hak ettiği yere getireceğiz. Bunu hem yöre insanı için hem ülke ekonomisi için yapmak zorundayız." dedi.

Torun başkanlığında 40 kişilik parti heyeti, Ordu'nun ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyet ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akçay'ı ziyaret eden Torun, 40 kişilik heyet ile kente geldiklerini ve heyettekilerin 19 ilçede sahada olduğunu söyledi.

Sorunları yerinde dinleyip çözüm önerilerini de aktarmak istediklerini dile getiren Torun, "Ülkenin çözülemeyecek bir sorunu yok ve bu sorunları çözmeye de talibiz. Nasıl çözeceğimizi de de anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Torun, "Ordu" deyince akla fındık geldiğini belirterek, 15-20 gün sonra da hasadın başlayacağını ve herkesin bahçelerine gireceğini ifade etti.

Oda başkanlarının Ankara'ya ziyaretlerine geldiğini anlatan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli de açıklamalar yapıyorsunuz, sürekli de üreticinin hakkını korumak için fındığın hak ettiği değeri bulması için sürekli çaba içindesiniz ama konuştuklarımız hep aynı. Artık bunu konuşmaktan öte hayata geçirmemiz lazım. Çünkü fındık sıfır ithalatla yıllık en az 2-3 milyar dolar gelir elde edebileceğimiz bir ürün. Bunu 4-5-6 milyar dolar yapmak mümkün. İyi bir planlamayla iyi bir stratejiyle bunu yapmak mümkün. Hem ülke ekonomisi hem bölge insanının kazancını artırmak mümkün. Bu çabaları biz destekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi inşallah iktidarımızda somut önerilimizle çözümlerimizle fındığı hak ettiği yere getireceğiz. Bunu hem yöre insanı hem ülke ekonomisi için yapmak zorundayız."

Torun, sürekli fiyata endekslenerek de sorunu çözemeyeceklerini kaydederek, "Dünyada yine rekabet ettiğimiz ülkeler var, onlarla rekabetimizde elimizi güçlendirmemiz lazım. Kaliteli üretmemiz lazım, birçok sorun var. Bunların çözümü için de sizler zaten sürekli konuşuyorsunuz, raporlar yayınlıyorsunuz, sürekli gündemde tutuyorsunuz. Biz de her zaman yanınızdayız. Mesele üreticimiz kazansın, aracımız kazansın, ihracatçımız kazansın, tedarikçi de kazansın. Herkesin kazandığı bir ürün haline gelsin. Temel amacımız o." ifadesini kullandı.

Muhtarlar Derneğini de ziyaret eden Torun, ardından Altınordu ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nden Düz Mahalle'deki pazar yerine kadar yürüyen Torun ve beraberindeki heyet, esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Heyet, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin aşı uygulama merkezi önünde vatandaşlar ve çalışanlarla görüştü.

Heyetteki bazı partililer ise ilçelerde gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamladı.