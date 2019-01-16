CHP 70 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi

CHP
'de bugün yapılan MYK
ve PM toplantılarında 70 belediye başkan adayı
belirlendi. CHP'nin bugün açıklanan adaylarla birlikte toplamda 698 belediye başkan adayı belli oldu.
Bugüne kadar yapılan 5 Parti Meclisinde 437'si ilçe, 150'si belde, 43'ü il olmak üzere toplam 630 belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayan CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 70 belediye başkan adayı belirlendi. Belirlenen adayların isimleri ise şöyle:
"1 Adıyaman Besni Çakırhüyük PM6 Hüseyin Gürer
2 Aksaray Eskil PM 6 Yakup Gök
3 Aksaray Merkez Topakkaya PM 6 Battal Akçay
4 Aksaray Merkez Bağlıkaya PM 6 Recep Özkök
5 Aksaray Gülağaç Saratlı PM 6 Zeki Türker (CHP Belediyesi)
6 Amasya Merkez PM 6 Arife Serpil Saraçoğlu
7 Amasya Taşova PM 6 Ömer Özalp
8 Antalya Kepez PM 6 Murat Dinç
9 Balıkesir Edremit PM 6 Selman Hasan Arslan
(CHP Belediyesi)
10 Balıkesir Marmara PM 6 Yakup Aksu
11 Bartın Merkez PM 6 Mehmet Arslan
12 Bartın Amasra PM 6 Recai Çakır
13 Bingöl Karlıova PM 6 Ahmet Karabulak
14 Bingöl Merkez Ilıcalar PM 6 Abdulmelik Kocihan
15 Bingöl Merkez Sancak PM 6 Cevdat Keskin
16 Bitlis Güroymak PM 6 Mehmet Şefik Aysoy
17 Bitlis Hizan PM 6 Servet Özdemir
18 Bolu Mengen Gökçesu PM 6 Niyazi Dedeoğlu (CHP Belediyesi)
19 Çankırı Çerkeş PM 6 Erdoğan Çubukçuoğlu
20 Denizli Honaz PM 6 Yüksel Kepenek
21 Denizli Babadağ PM 6 Ali Atlı
22 Diyarbakır Büyükşehir PM 6 Veysi Aghan
23 Diyarbakır Bağlar PM 6 Hebun Kaplan
24 Diyarbakır Bismil PM 6 Selim
Yılmaz
25 Diyarbakır Kocaköy PM 6 Muhyettin Çelik
26 Elazığ Palu PM 6 Adnan Karadağ
27 Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu
28 Erzincan Çayırlı PM 6 Nihat Alptekin
29 Erzincan Refahiye PM 6 Yavuz Dumanlı
30 Erzincan Tercan PM 6 Derya Kırdım
31 Erzincan Kemah PM 6 Ali Sin
32 Erzincan İliç PM 6 Gökmen Yıldırım
33 Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice
34 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik PM 6 Kadri Zeydan
35 Hakkari Merkez Durankaya PM 6 Naci Erik
36 İzmir Kemalpaşa PM 6 Rıdvan Karakayalı
37 İzmir Aliağa PM 6 Özcan Durmaz
38 İzmir Kınık PM 6 Ahmet Özkan
39 İzmir Ödemiş PM 6 Muhittin Cumhur Şener
40 Kahramanmaraş Ekinözü PM 6 Fatih
Vicdan
41 Kars Merkez PM 6 Taner Toraman
42 Kastamonu Merkez PM 6 Mustafa Öztürk
43 Kırıkkale Çelebi PM 6 Oktay Babadağ
44 Kırıkkale Merkez Hacılar PM 6 Necati Koyuncu
45 Konya Kulu PM 6 Galip Polat
46 Kütahya Simav PM 6 Gülcan Bütün
47 Mersin Aydıncık PM 6 Abdullah Servili
48 Mersin Çamlıyayla PM 6 İslam Sarı
49 Muğla Yatağan PM 6 Halil Arslan (CHP Belediyesi)
50 Muğla Ortaca PM 6 Mehmet Sertkaya (CHP Belediyesi)
51 Muğla Köyceğiz PM 6 Hüseyin Erol
52 Muş Merkez Konukbekler PM 6 Fikret Güler
53 Nevşehir Merkez Nar PM 6 Remziye Tok
54 Nevşehir Kozaklı PM 6 Bülent Öcal
55 Nevşehir Hacıbektaş PM 6 Arif Yoldaş Altıok
56 Niğde Merkez Alay PM 6 Ahmet Demirbaş
57 Niğde Merkez Bağlama PM 6 Göksal Afşar
58 Niğde Merkez Kiledere PM 6 Yunus Karakaya
59 Ordu İkizce PM 6 Mustafa Kaynar
60 Ordu Altınordu PM 6 Birol Yılmaz
61 Sivas Doğanşar PM 6 Erdal Öztürk
62 Şırnak Silopi Başverimli PM 6 Süleyman Bayrak
63 Şırnak İdil Karalar PM 6 Ekrem Sağlam
64 Tokat Zile PM 6 Şükrü Sargın
65 Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün
66 Trabzon Tonya PM 6 Şuaib Aydın
67 Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan
68 Yalova Çınarcık Esenköy PM 6 Hıdır Hanoğlu
69 Yozgat Boğazlıyan Sırçalı PM 6 Hacı Mustafa Dilek
70 Yozgat Boğazlıyan Ovakent PM 6 Arif Şahingöz." - ANKARA