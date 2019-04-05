Son Dakika Haberleri: Chp, 71 Yıl Sonra Alaşehir'de Başkanlığı Devraldı

Chp, 71 Yıl Sonra Alaşehir'de Başkanlığı Devraldı

1 saat önce

CHP, 71 yıl sonra Alaşehir'de başkanlığı devraldı 71 yıl sonra gelen başkanlığı dualarla devraldıMANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl sonra CHP'li adayın kazandığı belediye başkanlığı düzenlenen törenle devralındı.

Chp, 71 Yıl Sonra Alaşehir'de Başkanlığı Devraldı, System.String[]
CHP, 71 yıl sonra Alaşehir'de başkanlığı devraldı
71 yıl sonra gelen başkanlığı dualarla devraldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl sonra CHP'li adayın kazandığı belediye başkanlığı düzenlenen törenle devralındı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl sonra CHP'li aday seçimi kazandı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP İlçe Lokalinde başlayıp bando eşliğinde partililer ve vatandaşlarla birlikte İlçe Seçim Kuruluna yürüyerek buradan mazbatasını aldı. Mazbata alınmasının ardından Belediye Meclis üyeleriyle Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'na çıkan Öküzcüoğlu, teşekkür konuşması öncesi eşi Selen Öküzcüoğlu ve partililerle zeybek oynadı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara tarafından dua edildi.
Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmasında, "17 ay boyunca yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını aldık. Bu süreçte bana verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alaşehir için, sizler için mesai nedir bilmeden çalışacağım. Sizlere layık olmaya çalışacağım." dedi.
Törenin ardından Alaşehir Belediyesine geçen Öküzcüoğlu ve meclis üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu tarafından karşılandı. Tüm belediye çalışanlarının ellerini sıkan Öküzcüoğlu Belediye Başkanlığı görevini İbişoğlu'ndan devraldı. Öküzcüoğlu'na CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz tarafından Kuran-ı Kerim, Atatürk portresi ve Türk bayrağı hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:45 Kaynak: İHA

Manisa, Cumhuriyet Halk Partisi, Alaşehir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Adeti 100 Gram Geliyor! Bu Çileği Görenler Merakla İnceliyor AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 00:57:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chp, 71 Yıl Sonra Alaşehir'de Başkanlığı Devraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]