CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika

CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri CHP İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında çelenk bıraktı.

CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri CHP İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında çelenk bıraktı.


Çelenk bırakma törenin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri CHP İl Başkanı Ümit Solak Özer "8 Mart Dünya Kadınlar günü kadınlarımızın önemli haklarını elde ettiği bir büyük etkinlik olmaktan öte kadın cinayetlerinde yitirdiğimiz kadınlarımızı anmamız, tecavüze uğramış kadınlarımız ile dayanışma içinde olduğumuz kadınlarımızın elinde alınmaya çalışıldığı hakların bir kez daha ve en yüksek şekilde dile getirdiğimiz bir gün olmaya başlamıştır. Ne kültürümüzde, ne de bu ülkenin temellerinde kadın erkekten farklı görülmemiştir " ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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