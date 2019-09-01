Son Dakika Haberleri: CHP 96 yaşında
Son Dakika Politika Haber

CHP 96 yaşında

3 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), 96'ıncı kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlanacak.

CHP 96 yaşında, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), 96'ıncı kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlanacak.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 9 Eylül Pazartesi günü 96'ncı yıldönümü kutlamalarında büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda kokteyl, plaket sunumu ve Tiyatrocu Pınar Ayhan'ın "Orada Duruverseydi Zaman" müzikal belgesel gösterimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak 96'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendiresinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal gaz fiyatları dünyada yüzde 50 düştü, Türkiye'de yüzde 53,8 zamlandı
Sanatçı Erhan Güleryüz, konserde Diyanet'in Atatürk'süz hutbesini eleştirince ifadeye çağrıldı Günlük burç yorumları 1 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Av yasağı bitti: Balıkçılar, 30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP 96 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]