CHP 98 yaşında - Son Dakika

Niğde'de CHP'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende CHP İl Başkanı Erhan Adem Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adem, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin tarihin en köklü dönüşümü olan egemenliğin kaynağını ulusta bulan Cumhuriyetin kurucusu olduğunu söyledi.

Aydınlanmayı başlatan, devrimlerin öncüsü, Atatürk'ün en büyük eserlerinden biri olma özelliğine sahip partinin, kuruluşun ve ulusal kurtuluşun partisi olarak Cumhuriyetin ve devletin ebedi bekçisi olduğuna dikkati çeken Adem, şunları kaydetti:

"Partimizin kuruluş felsefesi tam bağımsızlık, halk iradesi, yurttaş özgürlüğüne ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma üzerine kuruludur. Patimiz güçlü tarihsel birikimi ve kuruluş misyonuyla her zaman ulusun ve devletin çıkarlarını gözetmeyi vazife bilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, çağdaş ve adaletli bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır. Partimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü'yü, Bülent Ecevit'i ve diğer önceki genel başkanlarımızı saygı ile anıyor, emek veren tüm partililerimize saygılarımı sunuyorum."