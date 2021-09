CHP 98 yaşında - Son Dakika

Aydın'da, CHP'nin kuruluşunun 98. yılı dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP İl Başkanı Ali Çankır, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dünyanın her yerinde saygı duyulduğunu aktaran Çankır, "Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne uzanan şanlı tarihimizde, tam bağımsız ve 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışımızdan asla vazgeçmedik. Kuvayımilliye ruhu ile bu vatanın her karış toprağında canını ortaya koyan, 7 düvele haddini bildiren atalarımızın emaneti Cumhuriyet Halk Partisi, bizler için her daim vazgeçilmesi mümkün olmayan bir sevda olmuştur." diye konuştu.

Programa, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile partililer katıldı.