CHP ABD Temsilcisi Özcan, "Sezgin Baran Korkmaz Belgeseli" Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP ABD Temsilcisi Özcan, "Sezgin Baran Korkmaz Belgeseli" Yayınladı

25.07.2022 18:41
CHP ABD Temsilcisi Özcan, "Sezgin Baran Korkmaz Belgeseli" Yayınladı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'ye iade edilen ve kısa süre önce ilk kez hakim karşısına çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 5 dakikalık belgesel yayınladı. Özcan belgesele ilişkin; “Sezgin Baran Korkmaz’a siyasi iktidar tarafından nasıl göz yumulduğunu, bazı siyasiler tarafından nasıl korunduğunu ve bile bile nasıl lades olunduğunu bu belgeselde izleyeceksiniz” açıklamasını yaptı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'ye iade edilen ve kısa süre önce ilk kez hakim karşısına çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 5 dakikalık belgesel yayınladı. Özcan belgesele ilişkin; "Sezgin Baran Korkmaz'a siyasi iktidar tarafından nasıl göz yumulduğunu, bazı siyasiler tarafından nasıl korunduğunu ve bile bile nasıl lades olunduğunu bu belgeselde izleyeceksiniz" açıklamasını yaptı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'ye iade edilen ve kısa süre önce ilk kez hakim karşısına çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 5 dakikalık belgesel yayınladı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, "2018 yılından itibaren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile defalarca yaptığımız uyarıları, SBK'ya siyasi iktidar tarafından nasıl göz yumulduğunu, bazı siyasiler tarafından nasıl korunduğunu ve bile bile nasıl lades olunduğunu bu belgeselde izleyeceksiniz. 21 Eylül'de Utah'ta başlayacak bu davayı ülkemiz ve partimiz adına takip edip; kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Fikri Sağlar: 'Sezgin Baran Korkmaz, 2. Zarrab Vakasından Daha İleri. Süleyman Soylu'nun Kolay Kurtulabileceğini Düşünmüyorum' Fikri Sağlar: 'Sezgin Baran Korkmaz, 2. Zarrab Vakasından Daha İleri. Süleyman Soylu'nun Kolay Kurtulabileceğini Düşünmüyorum'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Sezgin Baran Korkmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP ABD Temsilcisi Özcan, 'Sezgin Baran Korkmaz Belgeseli' Yayınladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 18:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: CHP ABD Temsilcisi Özcan, "Sezgin Baran Korkmaz Belgeseli" Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement