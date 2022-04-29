CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul'da Gözaltına Alındı

29.04.2022 18:45
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul'da Gözaltına Alındı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu. Özcan “Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış” dedi.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Özcan "Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış" dedi.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Ramazan Bayramı için geldiği İstanbul Havalimanı'nda bu akşam gözaltına alındı. Özcan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
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