Son Dakika Haberleri: CHP Adalar İlçe Yönetimi İstifa Kararı Aldı

CHP Adalar İlçe Yönetimi İstifa Kararı Aldı

1 saat önce

İstanbul'da Adalar CHP İlçe Yönetimi istifa kararı aldı.

CHP Adalar İlçe Yönetimi İstifa Kararı Aldı, System.String[]
İstanbul'da Adalar CHP İlçe Yönetimi istifa kararı aldı.

Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi'nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.

İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:44 Kaynak: AA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalar, Güncel
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