CHP Adana İl Başkanlığı: İl örgütümüz ve avukatlarımız konuyu yakından takip etmektedir - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı'nca, Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi'nin de aralarında bulunduğu 23 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı bulunmaktadır. Gizlilik kararı nedeniyle dosyanın içeriği, iddiaya konu belgeler ve varsa delillere ulaşma konusunda il örgütümüz ve parti avukatlarımız konuyu yakından takip etmektedir" denildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi'nin de aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı. Oparasyonda CHP'li Kadir Aydar, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ile İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir'in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.