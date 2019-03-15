Son Dakika Haberleri: CHP Adana İl Başkanlığına Çelebi Getirildi

CHP Adana İl Başkanlığına Çelebi Getirildi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı görevinden istifa eden avukat Emrah Kozay'ın yerine Mehmet Çelebi getirildi.

CHP Adana İl Başkanlığına Çelebi Getirildi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı görevinden istifa eden avukat Emrah Kozay'ın yerine Mehmet Çelebi getirildi.

CHP Adana İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nin talimatı doğrultusunda İl Başkan Vekili Şahin Yeter başkanlığında il yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, il başkanlığı görevine oy birliğiyle Çelebi seçildi.

Mehmet Çelebi'ye görevinde başarılar dileyen Yeter, CHP'nin iktidar mücadelesinde başarısı için herkesin sorumluluk duygusuyla Çelebi başkanlığında canla başla çalışacağına inandığını söyledi.

İl Başkanlığına seçilen Çelebi de yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederek, CHP'nin yerelde ve genelde iktidarı için hep birlikte mücadele edeceklerini kaydetti.

Emrah Kozay, 22 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Belediye meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgüt yok sayılmıştır" açıklamasıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:54 Kaynak: AA

Çelebi, Adana, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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