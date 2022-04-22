CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA - Son Dakika
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CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

22.04.2022 16:50

CHP Adana İl Örgütü, Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay'a yapılan yumurtalı saldırıyı yapılan basın açıklamasıyla kınadı.

CHP Adana İl Örgütü, Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay'a yapılan yumurtalı saldırıyı yapılan basın açıklamasıyla kınadı. Belediye binası önünde yapılan açıklamaya CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçe örgütleri katıldı. Grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, saldırganların provokatör olduğunu kaydetti. Ramazan ayında, iftar sofrasında yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Çelebi, saldırıyı önleyen sağduyulu vatandaşlara teşekkür etti. Çelebi, hiçbir tepki gösterme biçiminin şiddete gerekçe olamayacağını ifade etti.

Başkan Akay ise olay sonrası kendisine destek verenlere teşekkür etti. Saldırıyı şahsına yapılmış olarak görmediğini belirten Akay, şunları kaydetti:

'Halkın olanı halka eşit ve adil bir şekilde paylaştırma, ulaştırma çabamızı içine sindiremeyen, gecesini gündüzüne katan çalışanlarımızın hizmetlerini kabul edemeyen zihniyetin ve özellikle kamu mallarını gasbetmek isteyenlerin ete kemiğe bürünmüş bir halinin son çırpınışlarıdır. Bu ve benzeri olaylar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar, nefesimiz tükenene kadar daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapılacak çok işimiz, daha yürüyecek çok yolumuz var' diye konuştu.

CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA
CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA
CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA
CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP ADANA İL ÖRGÜTÜ'NDEN, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA - Son Dakika
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