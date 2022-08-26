Adanalı Kırtasiyeci: "Geçen Sene 12 Lira Olan Kalem, 34 Liraya Yükseldi. Fiyatlar Böyleyken Vatandaş Nasıl Alacak, Biz Nasıl Satacağız" - Son Dakika
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Adanalı Kırtasiyeci: "Geçen Sene 12 Lira Olan Kalem, 34 Liraya Yükseldi. Fiyatlar Böyleyken Vatandaş Nasıl Alacak, Biz Nasıl Satacağız"

26.08.2022 19:06
Adanalı Kırtasiyeci: "Geçen Sene 12 Lira Olan Kalem, 34 Liraya Yükseldi. Fiyatlar Böyleyken Vatandaş Nasıl Alacak, Biz Nasıl Satacağız"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’da esnafı ziyaret etti. Adana’da kırtasiyecilik yapan Yunus Uludağ, “Defter geçen sene 15 liraydı, bu sene 30 lira oldu. Geçen yıl 18 lira olan fotokopi kağıdı, bu sene 90 lira oldu. Geçen sene 12 lira olan kalem, 34 liraya yükseldi. Kalem açacağı fiyatı, 5 liradan 15 liraya sıçradı. Fiyatlar böyleyken vatandaş nasıl alacak, biz nasıl satacağız? Bu işe bir çözüm bulsunlar, destek versinler” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'da esnafı ziyaret etti. Adana'da kırtasiyecilik yapan Yunus Uludağ, "Defter geçen sene 15 liraydı, bu sene 30 lira oldu. Geçen yıl 18 lira olan fotokopi kağıdı, bu sene 90 lira oldu. Geçen sene 12 lira olan kalem, 34 liraya yükseldi. Kalem açacağı fiyatı, 5 liradan 15 liraya sıçradı. Fiyatlar böyleyken vatandaş nasıl alacak, biz nasıl satacağız? Bu işe bir çözüm bulsunlar, destek versinler" dedi.

Ayhan Barut, Adana'da esnafın sorunlarını dinledi. Barut'un ziyaret ettiği kırtasiyesi Yusuf Uludağ, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Defter geçen sene 15 liraydı, bu sene 30 lira oldu. Geçen yıl 18 lira olan fotokopi kağıdı, bu sene 90 lira oldu. Geçen sene 12 lira olan kalem, 34 liraya yükseldi. Kalem açacağı fiyatı, 5 liradan 15 liraya sıçradı. Fiyatlar böyleyken vatandaş nasıl alacak, biz nasıl satacağız? Nasıl kar sağlayacağız. Bu işe bir çözüm bulsunlar, destek versinler."

"İKTİDARA ÇAĞRIMIZ; PARASIZ, NİTELİKLİ, BİLİMSEL EĞİTİMİN ÖNÜNÜ AÇIN"

Ayhan Barut ise okulların açılmasına çok az bir süre kaldığına dikkat çekti ve esnafa, vatandaşa destek olunması gerektiğini söyledi. Barut, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Veliler ise kırtasiyeye geliyor ama bir şokla, hayretle karşılaşıyor. Defterden kaleme ve silgiye dek her şeyin fiyatı 3-4 kat artıyor. Veliler kara kara düşünüyor. Kitapçılardan, kırtasiyelerden ise alışverişlerini ya yapamıyorlar ya da belli bir bölümünü yapıyorlar. Kalan ihtiyaçlarını ise eş, dost, akrabalardan eski kitaplarla, eski defterlerle karşılamaya çalışıyorlar. Esnaf da zor durumda, satamadığından bahsediyor. Kısaca, alan ve satan memnun değil. İktidara çağrımız; parasız, nitelikli, bilimsel eğitimin önünü açın. Velilere ve esnafa sahip çıkın. Esnafımız, satamadığı için kirasını, stopajını, vergisini ödeyemiyor. Üstelik velilerin ihtiyacı sadece kalem, kitap, defter ve silgiyle sınırlı değil. Daha servis ücreti, yemek ücreti, önlük gibi ihtiyaçları var. Veliler zor durumda, esnaf zor durumda. Gelin, öğrencilerimizi, velilerimizi ve esnafımızı destekleyin."

"ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ. BİR DE GELİP BURADA KİTAPLARA HARCAMAK ÜZÜYOR BİZİ"

Kitap almak yerine fotokopisini çektirdiğini söyleyen bir veli ise "Bu sene 90 liralık kitap, geçen sene daha uygundu, 30 liraydı. Fiyatı arttığı için orijinalini almak yerine yarı fiyatına fotokopisini çektiriyorum. Bayağı bir zorluyor bizi. Fiyatlar ortada. Bizlerin düşünülmesi lazım. Zor şartlarda çalışıyoruz. Bir de gelip burada kitaplara harcamak üzüyor bizi" diyerek dert yandı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ayhan Barut, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adanalı Kırtasiyeci: 'Geçen Sene 12 Lira Olan Kalem, 34 Liraya Yükseldi. Fiyatlar Böyleyken Vatandaş Nasıl Alacak, Biz Nasıl Satacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adanalı Kırtasiyeci: "Geçen Sene 12 Lira Olan Kalem, 34 Liraya Yükseldi. Fiyatlar Böyleyken Vatandaş Nasıl Alacak, Biz Nasıl Satacağız" - Son Dakika
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