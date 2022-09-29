Ayhan Barut: "Balık Tutmak İsteyen Köylülerimiz Mağdur Ediliyor"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Kapı Köyü'nde bulunan Aktayan Lagün'ünden balık tutmak isteyen köylülerin mağdur edildiğini söyledi. Barut, "Burayı alıp işletenler yoğun bir baskı uyguluyor. Köylümüz, köyündeki gölden balık bile tutamıyor. Bir şirketin isteğiyle köylülerimizin mağdur olmasına izin verilemez" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'nın Karataş ilçesi Kapı Köyü'nde bulunan dalyandan hiçbir şekilde yararlanamayan köylülerin daha fazla mağdur edilmemesini istedi. Uluslararası sözleşmelerle ve yasalarla korunan Akyatan Lagünü'nündeki dalyanın özel şirket tarafından kullanıldığına işaret eden Barut, "Kapı Köyümüzün içindeki gölden balık tutmak isteyen köylülerimiz baskıyla mağdur ediliyor. Bu baskı düzeni son bulmalı, köylülerin mağduriyeti giderilmelidir" dedi.

"KÖYÜMÜZDEKİ DALYANA GİREMİYORUZ"

Barut, Kapı Köyü'nde köylülerle buluştu. Köy sınırlarında bulunan dalyanla ilgili yaşadıkları sorunlara da işaret eden köylüler, "Dalyana girip bir tane bile balık tutamıyoruz. Niye? Çünkü bu dalyanı özel bir şirket işletiyor. Köyümüzün içindeki dalyana girip bir tane balık alamıyoruz, soframıza koyamıyoruz, misafirimize ikram edemiyoruz. Lagünün işletmesini verdikleri özel şirket, bizi dalyana yaklaştırmıyor. Bekçileriyle, jandarmasıyla sürekli bize baskı uygulanıyor. Dalyana köyden giren oldu mu hemen ceza yazılıyor. Bu çileyi bitirin" diye sorunlara çare bulunmasını istedi.

"KÖYLÜLERİMİZİN MAĞDUR OLMASINA İZİN VERİLEMEZ"

CHP'li Barut, bölgede yaşanan haksızlığın son bulması için özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Barut, "Bu sorun bölgede çok uzun zamandır yaşanıyor. Köylümüz, köyündeki gölden balık bile tutamıyor. Burayı alıp işletenler niye yoğun bir baskı uyguluyor. Bu durum kabul edilemez. Sadece bir şirketin isteğiyle köylülerimizin mağdur olmasına izin verilemez" dedi.